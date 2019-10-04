https://static.news.ru/photo/ffd04f6e-e780-11e9-8aa3-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Дорожное движение гироскутеров и электросамокатов необходимо регулировать. Так сказал журналистам 5 октября председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.
По его словам, владельцы гироскутеров и электросамокатов, безусловно, являются участниками дорожного движения.
Им сегодня места на дорогах нет именно потому, что не урегулировано, где и как они должны передвигаться. Было бы оптимально, если бы для таких средств были выделены специальные дорожки. Если на проезжей части — тоже строго должно быть оговорено, что это справа, с соблюдением всех правил, и далеко не на всех дорогах они могут появляться, — цитирует Похмелкина сайт телеканала RT.
Он подчеркнул, что такие вопросы должны решаться с привлечением большого количества экспертов в области дорожного движения.
Ранее News.ru писал, что термин «средства индивидуальной мобильности», обозначающий электросамокаты, моноколёса и гироскутеры, появится в качестве правки в ПДД.
Владельцы указанных видов транспорта будут обязаны передвигаться по велодорожкам или по тротуарам со скоростью не выше 20 км/ч.