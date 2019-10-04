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Тренер по кикбоксингу, которая преподавала в юношеском спортивном центре Магнитогорска и была уволена из-за старых откровенных фото, обратилась к своим коллегам.

Екатерина Конопенко, известная под псевдонимом Катя Ганеши, заявила, что каждый учитель должен преодолеть свой страх к свободе. В интервью Life она сказала, что съёмка, в которой приняла участие, является концептуальным...