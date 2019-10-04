Фото: Сергей Булкин/News.ru

Дорожное движение гироскутеров и электросамокатов необходимо регулировать. Так сказал журналистам 5 октября председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

По его словам, владельцы гироскутеров и электросамокатов, безусловно, являются участниками дорожного движения.

Им сегодня места на дорогах нет именно потому, что не урегулировано, где и как они должны передвигаться. Было бы оптимально, если бы для таких средств были выделены специальные дорожки. Если на проезжей части — тоже строго должно быть оговорено, что это справа, с соблюдением всех правил, и далеко не на всех дорогах они могут появляться, — цитирует Похмелкина сайт телеканала RT.

Он подчеркнул, что такие вопросы должны решаться с привлечением большого количества экспертов в области дорожного движения.

Ранее News.ru писал, что термин «средства индивидуальной мобильности», обозначающий электросамокаты, моноколёса и гироскутеры, появится в качестве правки в ПДД.

Владельцы указанных видов транспорта будут обязаны передвигаться по велодорожкам или по тротуарам со скоростью не выше 20 км/ч.

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