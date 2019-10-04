https://static.news.ru/photo/aca7ae30-e736-11e9-9b60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Термин «средства индивидуальной мобильности», обозначающий электросамокаты, моноколёса и гироскутеры, появится в качестве правки в ПДД. Об этом журналистам рассказал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

Он отметил, что применение указанного термина также будет относиться к сегвеям, скейтам, обычным самокатам и роликовым конькам. По словам Митрошина, владельцы «индивидуальных транспортных средств» будут обязаны передвигаться по велодорожкам или по тротуарам со скоростью не выше 20 км/ч.

Выезжать на проезжую часть и ехать исключительно в правом ряду райдерам будет разрешено при отсутствии на том или ином участке их пути тротуаров или велосипедных дорожек, — заявил начальник центра безопасности в эфире «Коммерсант FM».

Ранее News.ru писал, что Министерство транспорта РФ подготовило проект постановления правительства об изменении ПДД касательно использования электромеханических транспортных средств.

Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников в ответ на соответствующий запрос замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова. По его словам, вопросы регулирования использования электробайков, гироскутеров и сегвеев в качестве средств передвижения сейчас актуальны и очень важны.