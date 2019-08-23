https://static.news.ru/photo/837a6ea2-c5a4-11e9-b649-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press

Министерство транспорта РФ подготовило проект постановления правительства об изменении ПДД, касательно использования электромеханических транспортных средств.

Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников в ответ на соответствующий запрос замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова. По словам Черникова, вопросы регулирования использования электробайков, гироскутеров и сегвеев в качестве средств передвижения сейчас актуальны и очень важны.

В ГИБДД сообщили, что соответствующий проект уже подготовлен Минтрансом. Пересмотр ПДД завершится к концу текущего года.

Ранее News.ru писал о том, что законопроект об освобождении владельцев автомобилей от государственных штрафов в случае, если на портале госуслуг информация о совершённом нарушении не появляется в течение 10 дней, внесли на рассмотрение Госдумы депутаты ЛДПР. Документ опубликован в думской электронной базе.