https://static.news.ru/photo/39af33a4-c33b-11e9-8de0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Законопроект об освобождении владельцев автомобилей от государственных штрафов в случае, если на портале госуслуг информация о совершенном нарушении не появляется в течение 10 дней, внесли на рассмотрение Госдумы Депутаты ЛДПР. Документ опубликован в думской электронной базе.

Появилась устойчивая тенденция получения уведомлений за правонарушения, совершенные давно: полгода, год или даже три года назад, — говорится в пояснительной записке

Авторы проекта, депутаты Андрей Свинцов, Ярослав Нилов, Вадим Деньгин и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев предлагают внести изменения в ст. 2.6.1 КоАП РФ, освободив водителей от административных штрафов в тех случаях, когда информация о совершенном нарушении не появляется в личном кабинете на портале госуслуг в течение 10 дней.

По мнению депутатов ЛДПР, поправки в статью позволят владельцу транспорта своевременно получить информацию о совершенном водителем нарушении, освободиться от ответственности согласно ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП РФ и воспользоваться возможностью уплаты штрафа со скидкой, а также своевременно выявить несанкционированное использование регистрационного знака своего автомобиля другим транспортным средством, информирует АНГ « Москва ».

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