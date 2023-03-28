Эксперт шоу Малахова погибла с семьёй в ДТП: как всё случилось, кто виновен Трагедия произошла на 306-м километре трассы М-2 «Крым»

Фото: smotrim.ru

Светлана Левина и Андрей Малахов

28 марта стало известно, что в Орловской области в ДТП погибли один из основателей сети ресторанов «Сыроварня» Алексей Левин и его супруга, сотрудник детективного агентства, эксперт шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» Светлана Левина. Вместе с ними в результате аварии погиб брат Алексея. По данным Telegram-канала Mash, в машине также находился их 13-летний племянник, которого в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Что известно о погибших и подробности ДТП — в материале NEWS.ru.

Как произошло ДТП

Telegram-канал Mash сообщил, что авария произошла на 306-м километре трассы М-2 «Крым» в Мценском районе. По предварительной версии, водитель фуры, направлявшийся со стороны Орла в направлении Москвы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и протаранил «Мицубиси Паджеро» Левина. В результате ДТП Светлана и брат Алексея погибли на месте, сам он скончался по дороге в больницу.

По информации Mash, водитель грузовика задержан, на время следствия его заключили под домашний арест. Эти сведения подтвердили в УМВД по Орловской области.

Фото: Соцсети

Кто такой Алексей Левин, чем запомнился

Алексей Левин родился 3 июля 1978 года. После девятого класса он окончил кулинарное училище, работал в столовой ФСБ, прошел службу в армии, а затем устроился в ресторан Андрея Деллоса Le Duc, где сделал карьеру от помощника повара до бригадира кондитерского цеха. Вскоре он стал шеф-кондитером ресторана «Джу-Джу».

Вместе с известным ресторатором Аркадием Новиковым Левин является соучредителем сети ресторанов «Сыроварня», представленной в России, а также в Армении, Азербайджане и Узбекистане. Он считался одним из лучших кондитеров России.

В ресторанном бизнесе Левин работал с 20 лет. Он признавался, что «на работу ходил как на праздник», а большое влияние на него в самом начале карьеры оказала французская школа, которая научила его жесткой дисциплине и суровым условиям работы.

Фото: Соцсети Алексей Левин

Что известно о Светлане Левиной

Светлана Левина — сотрудник детективного агентства. В 2011 и 2012 годах она также работала в Главном следственном управлении Следственного комитета России.

Левина стала известна участием в шоу Малахова «Прямой эфир». В качестве эксперта она снималась в программе, где обсуждали любовную историю актрисы Анастасии Макеевой, которая столкнулась с мошенницей, выдававшей себя за француза. Именно команда Светланы нашла причастных к этому делу.

Как на трагедию отреагировали коллеги

Коллега Левиной, частный детектив Максим Заболотный, выразил соболезнования в связи с ее смертью. Он рассказал, что у Светланы остались двое детей — 17-летняя дочь Алина и 20-летний сын Александр.

«Вечная память. Левина Светлана, лучший следователь ГСУ СК 2011, 2012 года. Мой друг и коллега по работе. Мне будет тебя не хватать. Покойся с миром», — сказал Заболотный.

Аркадий Новиков подтвердил смерть Левина и его семьи. Ресторатор рассказал, что похороны уже состоялись: ДТП произошло еще 24 марта.

«Его уже похоронили. Что могу сказать — любого человека жалко. Талантливых — еще больше», — сказал Новиков.