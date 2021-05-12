Эксперт рассказала, как можно было вычислить намерения казанского стрелка

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Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская рассказала, как можно было раскрыть намерения казанского стрелка Ильназа Галявиева, который 11 мая устроил стрельбу в гимназии № 175, пишет ТАСС.

По её словам, узнать о планах юноши из соцсетей было невозможно.

Там человек [Ильназ Галявиев] не имел аккаунта в соцсетях. Вычислить вот это вот всё по соцсети было бы невозможно, — заявила специалист.

Касперская отметила, что раскрыть намерения стрелка можно было «каким-нибудь другим способом». Она добавила, что, согласно её данным, молодой человек завёл аккаунт в Telegram, но первую запись сделал за час до нападения на школу.

Всего, по информации Касперской, с октября 2018 года, когда произошла стрельба в колледже в Керчи, в России было выявлено по соцсетям и предотвращено 30 вооружённых нападений на учебные заведения. По социальным сетям у активных пользователей можно вычислить финансовое положение, политические взгляды, места пребывания и многое другое.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Им оказался Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматривается версия о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая было объявлено в Татарстане днём траура. Погибших похоронили на городском кладбище.