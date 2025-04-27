Эксперт раскрыл правду: из этих регионов РФ везут самую вкусную картошку

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Картофель — главный овощ на российском столе, но не весь он одинаково хорош. По мнению экспертов, лучший картофель выращивают в Черноземье — Брянской, Воронежской, Липецкой и других областях Центральной России.

Как объясняет кандидат сельскохозяйственных наук Виталий Леонов, в этих регионах идеальные условия для картофеля: умеренный климат, плодородные черноземные почвы и грамотно подобранные сорта. Именно поэтому местный урожай отличается особыми вкусовыми качествами.

Эксперт отмечает, что картошка с частных огородов, выращенная с использованием органических удобрений, обычно вкуснее промышленной. Поэтому стоит обращать внимание на продукцию небольших местных фермеров.

Что касается импортного картофеля — например, из Азербайджана или Египта — он ничуть не уступает российскому по качеству. А в межсезонье, когда своего молодого картофеля еще нет, зарубежные поставки становятся отличной альтернативой.

Главный совет от специалистов: выбирайте картофель, выращенный в Черноземье, — он гарантированно порадует вкусом и качеством. А если есть возможность — покупайте «домашнюю» картошку у проверенных частников.

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