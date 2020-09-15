Эксперт предупредил, какие фото и картинки нельзя выкладывать в соцсети

https://static.news.ru/photo/0571609e-f7c9-11ea-92c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: USA-Reiseblogger /pixabay.com

Эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Аслан Субханкулов рассказал, какие фотографии и картинки небезопасно выкладывать в социальные сети и в Интернет.

Он пояснил, что лучше не демонстрировать на личных страницах то, чего не хотелось бы показывать незнакомцу. Особенно это касается слишком личных фотографий, документов, билетов на отдых, геолокации и фотографий детей.

По словам эксперта, всей этой информацией могут воспользоваться мошенники и грабители.

По информации из билетов можно определить, когда семья будет вне дома. В эти даты грабители могут проникнуть в дом или угнать семейный автомобиль. Интернет-мошенники, используя данные билетов, присылают ложные уведомления от имени авиакомпаний, которые приводят путешественников к финансовым потерям, — процитировали Аслана Субханкулова в ПРАЙМ.

Кроме того, за публикацию некоторых фотографий и изображений пользователя могут привлечь к административной и уголовной ответственности.

Даже если аккаунт в социальной сети закрыт, это не означает, что контент, размещённый в нем, не станет публичным. Пользователь, подписанный на такой аккаунт, может сделать скриншот или выгрузить изображение для себя, чтобы потом поделиться этой информацией с общественностью, — пояснил эксперт.

Как писал NEWS.ru ранее, IT-эксперт сообщил, как уберечь пенсионеров от мошенничества в Интернете. Он сообщил, что для безопасности нужно поставить надёжный пароль на устройствах и сайтах, скорректировать настройки конфиденциальности и не сообщать никакую личную, особенно финансовую, информацию.