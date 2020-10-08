Эксперт: повторная самоизоляция не даст того же эффекта

https://static.news.ru/photo/6d3d9916-09ff-11eb-af88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Масштабная самоизоляция граждан в связи с ростом числа заражений коронавирусом не будет столь же эффективной, как весной. При этом она будет более затратной для бюджета. Такого мнения придерживается доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Меры правительства должны быть направлены скорее на формирование личной заинтересованности граждан в скорейшем окончании пандемии, соблюдении медицинских рекомендаций. Масштабная самоизоляция, аналогичная апрельской, уже не даст того эффекта, но цена её будет выше, — цитирует её РИА Новости.

Эксперт пояснила, что в самом лучшем варианте заразившийся COVID-19 гражданин проводит две недели в больнице и столько же дома. На это время он выпадает из процесса создания ВВП, а его временную нетрудоспособность приходится оплачивать из бюджета.

Собеседница агентства отметила, что в настоящее время вызов более серьёзный, нежели весной. Состояние неопределённости в этимологии заболевания, отсутствие потребительского оптимизма и предпринимательской уверенности сокращают и без того достаточно узкий набор инструментов реагирования властей.

Ранее NEWS.ru писал, что в случае повторного введения ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса России грозит массовая безработица. По мнению экспертов, повторная самоизоляция приведёт к закрытию целого ряда предприятий, работники которых останутся не у дел.