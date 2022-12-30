Эксперт по ЖКХ дал россиянам советы по безопасности зимой Эксперт по ЖКХ Крохин посоветовал сохранять бдительность на улице зимой

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Из соображений безопасности в зимний период лучше не носить наушники и сохранять бдительность, постоянно смотреть по сторонам, рассказал Lenta.ru эксперт по ЖКХ Константин Крохин. Он уточнил, что зимой у водителей ухудшается обзор, а контролировать транспортные средства получается хуже, поэтому важно также обращать внимание на движение транспорта.

Вне зависимости от того, где человек находится, надо быть внимательным и соблюдать осторожность. Не нужно ходить в наушниках, важно быть внимательным и смотреть по сторонам, следить за тем, какой транспорт двигается. Были случаи, когда автобусы и легковые машины вылетали на тротуары, — заявил Крохин.

Эксперт также призвал россиян не находиться на улице и избегать проезжих частей в периоды снегопада и гололеда. Кроме того, следует соблюдать дистанцию в два метра от стен зданий в спокойную погоду и в пять — в ветреную, чтобы не стать жертвой сосульки.

Самые опасные места — это разрезы кровли, именно там образуются сосульки в местах протечки и потери тепла в кровле. Также смотрите на балконы. Если они неправильно остеклены, то образуются наледь и сосульки, — добавил специалист.

Травматолог Роман Ворожбит ранее рассказал, что самые частые травмы при падении на гололеде — это ушибы, вывихи, переломы, сотрясение мозга и закрытые черепно-мозговые травмы. Специалист отметил, что прежде всего в группу риска входят пенсионеры, а одна из самых опасных травм — перелом шейки бедренной кости, при которой чреваты осложнения вплоть до летального исхода. Самыми тревожными симптомами, по словам врача, являются сильная нарастающая боль, отек в месте травмы, гематома и нарушение нормальной подвижности.