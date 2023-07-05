Эксперт по акустике указал на важный момент при покупке квартиры Эксперт по акустике Боганик посоветовал при осмотре новой квартиры зайти к соседям сверху

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При покупке квартиры в многоэтажном доме нужно учесть вероятность плохой шумоизоляции, рассказал в беседе с «Газете.Ru» кандидат технических наук, эксперт по звукоизоляции и акустике помещений Александр Боганик. Поэтому, по его словам, необходимо проводить осмотр потенциального жилища в вечернее время, когда все соседи вернутся домой, а также наведаться к тем, кто живет этажом выше.

Как отметил специалист, в современных домах межквартирные стены, как правило, выполнены из пеноблоков, которые имеют недостаточные величины звукоизоляции. Схожая проблема касается и межэтажных перекрытий.

Особенно это касается присутствия соседей сверху. Данная рекомендация касается приобретения жилья любого типа — новостроек или вторичного. Если во время осмотра квартиры вы слышите «возню» наверху, это будет сопровождать вас всю оставшуюся жизнь в этой квартире, — предупредил эксперт.

Также Боганик посоветовал обратить внимание, из какого материала у соседей сделаны полы. Если там, где обычно уложен не паркет и не ламинат, находится керамическая плитка, это верный признак того, что в любое время суток будет известно о всех перемещениях по ней.

Выбирая квартиру на последнем этаже, где соседей сверху нет, необходимо обратить внимание на расположение машинного отделения лифта, добавил эксперт. По его словам, если в доме установлен бюджетный лифт, вероятность быть в курсе поздних возвращений домой жильцов всего подъезда становится достаточно высокой.

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