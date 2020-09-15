Эксперт ООН предложил ввести в России продуктовые карточки

https://static.news.ru/photo/a8b9bd96-f76f-11ea-a5c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянам в обозримом будущем голод не грозит, однако в тяжёлых жизненных ситуациях часть населения сталкивается с нехваткой продовольствия. Директор отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков выступил за введение льготных продовольственных карточек для малоимущих. Продуктовые талоны, по его словам, — отличный вариант помощи нуждающимся, принятый во многих странах.

Это позволит людям, которые станут получателями такого рода помощи, планировать свои расходы, а также меню на несколько дней вперёд, зная, какие базовые продукты они смогут получить от государства, — заявил «МК» Кобяков.

По его мнению, за счёт таких карточек можно будет повысить и стабилизировать доходы малообеспеченных семей. Выдача реальных денег опасна тем, что либо средства могут не дойти до получателей, либо семьи будут их расходовать не по назначению. Инициатива с продуктовыми карточками рассматривается в Госдуме и в Совете Федерации, но так как этот вопрос имеет последствия для бюджетной и налоговой систем, то решается он довольно медленно.

Продовольственные марки или талоны рано или поздно появятся в России, — выразил уверенность Кобяков.

Как писал NEWS.ru, почти 10 организаций — производителей и поставщиков продовольствия выступили с призывом к властям восстановить замороженный проект Министерства промышленности и торговли о раздаче продуктовых карточек малообеспеченным россиянам. Идея с продуктовыми карточками впервые была предана огласке в 2015 году. В мае 2017-го Минпромторг оценил стоимость её реализации в 200–300 млрд рублей в год. Позднее в правительстве идею заморозили.