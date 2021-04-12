Эксперты оценили перспективы закрытия Турции для российских туристов

https://static.news.ru/photo/f6bfa448-9b97-11eb-83d5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Российские туристы стали чаще отказываться от поездок в Турцию на фоне сообщений о росте числа заболеваний коронавирусом в этой стране. При этом эксперты считают, что возобновление чартерных рейсов из РФ в Египет сможет компенсировать потребности россиян в бюджетном и удобном отдыхе.

Туроператоры зафиксировали минимальные объёмы бронирования на ближайшие несколько месяцев в Турецкую республику. В настоящее время российский оперштаб по борьбе с COVID-19 обсуждает запрет или ограничение авиаперелётов в страну из-за взрывного роста заболеваемости. При этом туристам из РФ, прибывшим в Турцию, уже грозит двухнедельный карантин.

Как отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, туристы стали меньше бронировать туры на май и летние месяцы, но не спешат сдавать уже приобретённые билеты, так как в этом случае им придётся нести определённые санкции. Глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин также порекомендовал туристам не поддаваться панике и не сдавать путёвки в Турцию, так как таким образом есть риск просто потерять все деньги.

Туркомпании могут сделать возврат в любой момент по фактически понесённым расходам. Но, как правило, на туриста наложат штрафные санкции от 20-100% от стоимости, — заявил эксперт.

При этом Министерство гражданской авиации другой страны, популярной среди туристов из России — Египта, анонсировало скорое возобновление чартерных рейсов из РФ. Точные сроки не назывались, но посол России в Египте Георгий Борисенко подтвердил телеканалу «360», что Москвы также намерена открыть чартерное сообщение с египетскими курортами в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Турция вышла на шестое место в мире по темпам распространения COVID-19. Почему ситуация так резко ухудшилась, насколько эффективно соблюдаются коронавирусные ограничения в стране и чего стоит опасаться российским туристам – в материале NEWS.ru.