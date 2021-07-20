Эксперт о российской С-500: «Догнать Россию не смогут даже США»

Доктор военных наук Константин Сивков высказал мнение об успешных испытаниях зенитной ракетной системы С-500 «Прометей». Он заявил, что российская система уникальна и её технологии не повторят в ближайшее время. Слова Сивкова передаёт Lenta.ru.

Я сразу могу сказать, что ничего подобного в мире нет. И вообще-то говоря, в ближайшей перспективе ничего подобного и не рассматривается. Догнать Россию в обозримой перспективе, в ближайшие лет 15–20, никто не сможет, даже США, — заявил Константин Сивков.

Он сообщил, что американская система наземного базирования Patriot поражает цели на расстоянии до 150 километров. А С-500, судя по официальным заявлениям президента России, может это делать на расстоянии до 600 километров.

Ранее новейшая зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» прошла испытания на ракетном полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Она поразила скоростную баллистическую цель и подтвердила тактико-технические характеристики и высокую надёжность.