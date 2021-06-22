Эксперт объяснил причины роста цен на такси

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов рассказал «Новым известиям», почему агрегаторы такси подняли стоимость поездок.

Возросшие в последние дни в Москве цены на такси эксперт объяснил тем, что тарифы выводятся при помощи алгоритма «спрос — предложение».

Агрегатор знает минимальную стоимость поездки, и если заказов больше, чем таксистов, то стоимость поездки повышается. Она может превышать себестоимость в несколько раз, — отметил Шкуматов.

По его мнению, на цены также повлиял и такой фактор, как нехватка водителей, связанная с приказом мэра об обязательной вакцинации, а также с требованием иметь виртуальную кассу.

Теперь за отсутствие вакцинации таксисту, как юрлицу, грозит штраф до 300 тысяч рублей. Что касается кассовых аппаратов, то это требование ФНС, которое должно начать выполняться не позднее 1 июля этого года. Онлайн-касса для такси должна быть в каждом авто, а пассажиру нужно будет выдавать чек после каждой поездки. В результате, если водитель будет это делать, то агрегатору он заплатит 30% и ещё 6 % как юрлицо.

Многие бросают сейчас работу в такси, поскольку это невыгодно. Начинают возить грузы, еду или подаются в другой регион, где нет таких жёстких правил, — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что московским агрегаторам такси разослали письма с требованием прекратить подключать к сервису специалистов с иностранными водительскими удостоверениями.