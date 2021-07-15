Эксперт объяснил появление торнадо в Мытищах

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова назвала причиной появления пыльного торнадо в подмосковных Мытищах сильную жару. Как отметила она в разговоре с «Москвой 24», такие вихри быстро возникают и быстро пропадают, не нанося вреда.

Это довольно часто бывает в летний период, когда стоит жаркая погода. Перегревается земля, над ней формируется кучевое облако, а из него уже эти крутящиеся моменты образовываются, — сказала синоптик.

По словам Поздняковой, такой вихрь может поднять с земли бумагу и песок, однако является неопасным. Она также отметила, что подобное природное явление нельзя назвать смерчем. При смерче более высокая скорость ветра.

Ранее в Сети появилось видео торнадо в подмосковных Мытищах. Синоптик «Фороса» окрестил его «пыльным дьяволом».