https://static.news.ru/photo/e469d9de-59f9-11ea-8820-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Zehl/CTK/Global Look Press

Ситуация с коронавирусом похожа на «фейк всемирного масштаба». За фальсификацией эпидемии стоят определённые люди, которым выгодно было раздуть слухи о смертельной инфекции. Такое мнение высказал председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьёв.

Одни уверяют, что история с вирусом была затеяна для борьбы с кризисом, другие — для разжигания кризиса. Но совпадение сразу большого числа крупных экономических и политических событий (как вне Китая, так и внутри страны) не очень похоже на случайность. Возможно, это передел рынков, — заявил он в интервью газете «Аргументы и факты».

Он напомнил, что в своё время Сорос заработал на «бешенстве коров». После вспышки заболевания в начале 2000-х английские фермеры уничтожили почти всё поголовье животных. Подобной историей, по его словам, может быть и китайский коронавирус.

Он выразил уверенность, что никакой эпидемии на самом деле нет. Всё происходящее — лишь вспышка какой-то неизвестной болезни, которая однако не грозит истребить китайское население. В качестве примера он привёл ситуацию на круизном лайнере возле Иокогамы. Там было более 600 инфицированных и только двое умерших, и те старше 80 лет.

Но люди в таком возрасте могут и от любого другого вируса умереть. Мы же не знаем, какие у них были ещё заболевания. Но если бы вирус был действительно крайне заразным и смертельным, то, находясь в закрытом помещении так долго, все люди «сгорели» бы за это время, — пояснил он.

Ранее NEWS.ru писал, что российский кабмин временно ограничил с 1 марта въезд граждан иностранных государств с территории Республики Корея. Ограничение касается воздушных пунктов пропуска через государственную границу РФ.