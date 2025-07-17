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17 июля 2025 в 12:36

IT-эксперт объяснил, зачем звонят незнакомцы с иностранных номеров

IT-эксперт Власов связал звонки с иностранных номеров с утечкой личных данных

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Звонки с незнакомых иностранных номеров, как правило, сигнализируют об утечке личных данных, заявил Pravda.Ru IT-эксперт Александр Власов. Обычно это происходит, когда номер человека попадает в чужую базу данных.

Ваш телефон как бы слился откуда-то из какой-то базы данных, попал к мошенникам, к мошенникам в широком смысле. Не совсем к тем, кто может вас обмануть, а, например, к каким-нибудь обзвонщикам, которые вам хотят что-то предложить, — объяснил Власов.

Номер может попасть к операторам колл-центров в результате бытовых действий, например, при заказе доставки или регистрации на сайтах. В некоторых случаях звонки с иностранных номеров, действительно, могут быть элементом мошеннических схем. Эксперт посоветовал не просто игнорировать подобные звонки, но и сразу заносить их в блок.

IT-эксперт Владимир Зыков ранее предупредил, что внезапная активация веб-камеры без участия пользователя может указывать на слежку. По его словам, снижение производительности компьютера — это также тревожный звонок.

звонки
мошенники
колл-центры
эксперты
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