IT-эксперт объяснил, зачем звонят незнакомцы с иностранных номеров IT-эксперт Власов связал звонки с иностранных номеров с утечкой личных данных

Звонки с незнакомых иностранных номеров, как правило, сигнализируют об утечке личных данных, заявил Pravda.Ru IT-эксперт Александр Власов. Обычно это происходит, когда номер человека попадает в чужую базу данных.

Ваш телефон как бы слился откуда-то из какой-то базы данных, попал к мошенникам, к мошенникам в широком смысле. Не совсем к тем, кто может вас обмануть, а, например, к каким-нибудь обзвонщикам, которые вам хотят что-то предложить, — объяснил Власов.

Номер может попасть к операторам колл-центров в результате бытовых действий, например, при заказе доставки или регистрации на сайтах. В некоторых случаях звонки с иностранных номеров, действительно, могут быть элементом мошеннических схем. Эксперт посоветовал не просто игнорировать подобные звонки, но и сразу заносить их в блок.

IT-эксперт Владимир Зыков ранее предупредил, что внезапная активация веб-камеры без участия пользователя может указывать на слежку. По его словам, снижение производительности компьютера — это также тревожный звонок.