Эксперт назвала самые выгодные месяцы для отпусков в 2022 году

Старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Института права и национальной безопасности РАНХиГС Татьяна Голубева назвала идеальные для отпусков месяцы в следующем году. Это апрель, июнь и декабрь, пишет РИА Новости.

Согласно утверждённому на 2022 год производственному календарю, новогодние праздники продлятся с 1 по 9 января, будет выходным днём и 31 декабря этого года.

Самыми выгодными месяцами для отпусков в 2022 году будут апрель и июнь. Отдыхать дополнительно в январе нет смысла — нас и так ждут оплачиваемые длинные новогодние выходные. Брать отпуск между майскими праздниками финансово невыгодно, — пояснила эксперт.

Отпуск между майскими праздниками тоже невыгоден, так как при его планировании важно учитывать не только экономические составляющие, но и результативность производственного процесса. Выгода также может складываться из того, какие человек преследует цели. Зимой отпуск лучше брать либо до начала новогодних каникул либо сразу после, чтобы увеличить его за счёт праздничных дней.

Ранее сообщалось, что во время пандемии коронавируса многие россияне изменили своё мнение о длительности отпуска. Лучшим вариантом они называют четырёхнедельный и более длительный отдых.