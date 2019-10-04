https://static.news.ru/photo/c9aa55f4-e773-11e9-8d59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главными причинами исчезновения в России большого количества многодетных семей являются нехватка времени и современный образ жизни. Об этом журналистам заявил директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский.

Таким образом эксперт отреагировал на призыв вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Она заявила, что российским женщинам нужно «больше рожать».

У женщин появляется масса других жизненных задач, и, как правило, достаточно прочные семьи ограничиваются двумя детьми, — передаёт слова Вишневского портал URA.RU.

Директор Института демографии ВШЭ отметил, что каждая семья самостоятельно принимает решение о детях, несмотря на призывы.

Как ранее писал News.ru, ипотека недоступна 70% российских семей с детьми.