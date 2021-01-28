Эксперт назвал недостаточным продление программы льготного автокредитования

https://static.news.ru/photo/ad1ea9ec-615e-11eb-aa1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продление правительственной программы льготного кредитования окажет положительное влияние на авторынок, однако необходимо расширять эти программы, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Продление программ автокредитов — безусловно, хорошо, потому что на российском рынке большая часть автомобилей продаётся именно в кредит и получение льгот сильно поддерживает спрос. Однако необходимо расширять эти программы, — отметил эксперт.

По его словам, в пример можно привести большое количество невостребованных денег за счёт материнского капитала. Власти окажут серьёзную поддержку авторынку, разрешив направлять данные средства на покупку машин отечественного производства, даже если это коснётся только многодетных семей.

Кроме того, нужно расширять программы, связанные с заменой коммерческого и грузового транспорта, потому что у нас чрезвычайно старый парк и, очевидно, тех лизинговых программ, которые есть сейчас, абсолютно недостаточно, — подчеркнул Шапарин.

Он также считает, что правительству необходимо подумать насчёт переформатирования госпрограмм поддержки кредитов для легкового транспорта. Вице-президент союза пояснил, что многие семьи уже поменяли машину, а программа «Первый автомобиль» направлена на молодых граждан, которые часто предпочитают каршеринг или б/у авто, а не личный транспорт, так как новый им не по карману, даже в кредит.

Кроме того, добавил Шапарин, важно обсудить, какие ещё категории граждан, которым пока не доступны эти программы, могут получить такую поддержку, передаёт телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что правительство России намеревается повысить ставки утилизационного сбора на автомобили в РФ.