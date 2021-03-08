Экс-советник Ельцина отказался считать Горбачёва виновным в развале СССР

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Историк, экс-советник президента РФ Бориса Ельцина Сергей Станкевич заявил, что первый президент СССР Михаил Горбачёв стремился сохранить Советский Союз, однако ему не повезло.

Бывший советник Ельцина таким образом прокомментировал высказывание журналиста Алексея Венедиктова. Последний сказал, что Горбачёв был единственным человеком в советской элите, боровшимся за сохранение СССР.

Существует такой фактор, как непредвиденные нежелательные последствия. В истории это происходит сплошь и рядом. Так и было с Горбачёвым. Он действительно стремился сохранить Советский Союз. Но, к сожалению, произошёл путч в августе 1991 года. И все республики, которые готовы были оставаться, побежали от Москвы. В итоге СССР распался, потому что, первое — коммунистическая партия сначала завела этот Союз в тупик, а затем неловко реформировала. Вторая причина — это путч. Это был критический удар, — поделился мнением с URA.ru историк.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе также считает, что Горбачёв невиновен в развале Союза.

В распаде СССР виновен СССР. Ленин, Сталин. С самого начала это был абсолютно не жизнеспособный социально-политический и экономический организм <...> Горбачёву просто не повезло, что при нём обрушились цены на нефть и Советскому Союзу не на чем было держаться. Каким-то ужасным усилием можно было ещё лет 5-10 протянуть, но все равно он бы развалился, — подчеркнул Сванидзе.

Как писал NEWS.ru, ещё один соратник первого президента РФ Виталий Коротич заявил, что в распаде Советского Союза виноват сам Ельцин, который мечтал стать во главе страны. По словам Коротича, подписанты Беловежского соглашения на самом деле планировали создать конфедерацию, распределить полномочия между странами и сделать так, чтобы они стали полунезависимыми. Но Ельцин с этим не согласился.