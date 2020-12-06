Друг Ельцина рассказал, кто на самом деле виноват в развале СССР

https://static.news.ru/photo/adbde7b6-380d-11eb-bec0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Соратник первого президента Бориса Ельцина, бывший главред журнала «Огонёк» Виталий Коротич рассказал, кто виноват в распаде Советского Союза. По его мнению, это был сам Ельцин, который мечтал встать во главе страны.

По словам Коротича, Ельцин очень хотел стать президентом.

И он мог им стать никак иначе, чем — получив в своё распоряжение отдельную страну, — пояснил журналист в интервью KP.RU.

Коротич рассказал, что участники «Беловежской пущи» на самом деле планировали создать конфедерацию, распределить полномочия между странами и сделать так, чтобы они стали полунезависимыми. Но Ельцин с этим не согласился.

А Ельцин: нет, разделиться, нет, разделиться, отдельно Россия хочет быть и так далее, — рассказывает Коротич со слов экс-госсекретаря Геннадия Бурбулиса.

О развале Советского Союза Коротичу довелось говорить и с Михаилом Горбачёвым. Тот говорил, что от страны «спасать уже было нечего».

Говорю ему — вы знаете, вы все-таки столько сделали: и Советский Союз развалился, и при вас происходили такие события. А Горбачёв мне: да перестань, дело в том, что Советский Союз сам разваливался, там чуть-чуть толкнуть надо было... Надо было, может быть, немножко подтолкнуть и оно ещё быстрее развалилось бы, — вспоминает бывший главред «Огонька».

Потом уже, рассказывает Коротич, были настроения создать федерацию, в которую бы входили Украина, Белоруссия, Казахстан. И это вполне могло произойти. Но только Запад стал прикладывать большие усилия к тому, чтобы бывшие республики стали антироссийскими.

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