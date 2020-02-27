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Бывший сотрудник МЧС, инструктор спецназа Александр Ластовина рассказал о типичных экстренных ситуациях, в которые попадают маленькие дети, и дал совет, как избежать проблем, связанных с естественным детским любопытством. Экс-спасатель в целом не увидел ничего плохого в том, что маленький ребёнок может столкнуться с лёгкими неприятностями или получить травму.

В беседе с «Вечерней Москвой» Ластовина отметил , что чаще всего спасателям приходится вызволять из беды детей в возрасте от двух до четырёх лет, когда начинает проявляться «неистовая гиперактивность». Бывший сотрудник МЧС привёл пример из своей практики. Трёхлетний мальчик застрял головой в двухярусной кровати во время игры. Родители не смогли вытащить ребёнка и выручать мальчика пришлось спасателям с помощью слесарных инструментов.

Несмотря на отдельные подобные случаи, когда жизни и здоровью малолетнего угрожает реальная опасность, Ластовина отметил, что дети должны развиваться, падать и даже получать травмы, поскольку так они закаляются и познают мир.

Ведь если ребенка растить в «парниковых» условиях, он потом не сможет адаптироваться в социуме, — подчеркнул бывший спасатель.

Для избежания серьёзных проблем Ластовина посоветовал использовать бизиборды — доски, на которых размещены реплики опасных для ребёнка вещей — розеток, проводов, технических деталей и других. По мнению специалиста, такие «умные доски» помогут детям ознакомиться с «запретными» объектами без риска для жизни.

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