Экс-замминистра связи займётся новыми технологиями в школах

https://static.news.ru/photo/5406c384-f413-11ea-92ab-fa163e074e61_660.jpg Людмила Бокова Фото: council.gov.ru

Людмила Бокова ушла с поста статс-секретаря — замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Согласно распоряжению правительства, размещённому на официальном портале правовой информации, Бокову освободили от должности по её просьбе.

Перехожу на должность главы Федерального института цифровой трансформации образования, который создаётся Минпросвещения России, — сообщила Бокова.

По её словам, институт будет тесно работать с сотрудниками Минкомсвязи, которых она знает и ценит. Она уточнила, что займётся внедрением новых технологий в школах и созданием государственных информационных систем, которые позволят сделать образовательный процесс более эффективным, передаёт РИА Новости.

В 2000 году Бокова окончила Борисоглебский государственный педагогический институт по специальности «учитель русского языка и литературы», а также «учитель истории». В 2014-м она отучилась в Современной гуманитарной академии, в 2016-м — во Всероссийском государственном университете юстиции. В 2017 году получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее NEWS.ru писал, что Виктор Гришин покинул пост ректора Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. Он рассказал, что уволился по собственному желанию.