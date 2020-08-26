Виктор Гришин покинул пост ректора РЭУ имени Плеханова

https://static.news.ru/photo/0c0e106a-e7c9-11ea-a69b-fa163e074e61_660.jpg Виктор Гришин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Виктор Гришин покинул пост ректора Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. Он рассказал, что уволился по собственному желанию.

Я действительно уволился. По собственному желанию. Мне почти 70 лет, пока не знаю, где буду работать и буду ли, — рассказал Гришин ТАСС.

При этом на вопрос, кто станет его преемником на этой должности, Гришин ответить затруднился. Пост ректора он занимал с 2008 года. Однако в Twitter глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн написал, что исполнять обязанности ректора университета будет Иван Лобанов, ректор Государственного университета управления.

При этом сам Лобанов в ответ на вопрос агентства отметил, что «пока приказа я не видел, подтвердить и опровергнуть не могу». По его словам, понимание наступит после «встречи с министром».

Как писал NEWS.ru, Священный синод РПЦ назначил исполняющим обязанности ректора Сретенской духовной семинарии протоиерея Максима Козлова.