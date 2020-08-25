И.о. ректора Сретенской семинарии стал протоиерей Максим Козлов

Священный синод РПЦ назначил исполняющим обязанности ректора Сретенской духовной семинарии протоиерея Максима Козлова.
По словам главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, Козлов займёт должность в одном из ведущих церковных учебных заведений «в дополнение к несомым послушаниям».
Легойда уточнил, что прежний ректор архиепископ Верейский Амвросий назначен на пост главы Тверской митрополии,
Ранее NEWS.ru писал, что митрополит Минский и Заславский Павел освобождён от должности патриаршего экзарха Белоруссии. Решение вынес Синод Русской православной церкви.
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