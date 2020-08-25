И.о. ректора Сретенской семинарии стал протоиерей Максим Козлов

https://static.news.ru/photo/73c64ab8-e6e5-11ea-a66a-fa163e074e61_660.jpg Фото: molitva-info.ru

Священный синод РПЦ назначил исполняющим обязанности ректора Сретенской духовной семинарии протоиерея Максима Козлова.

По словам главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, Козлов займёт должность в одном из ведущих церковных учебных заведений «в дополнение к несомым послушаниям».

Легойда уточнил, что прежний ректор архиепископ Верейский Амвросий назначен на пост главы Тверской митрополии, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что митрополит Минский и Заславский Павел освобождён от должности патриаршего экзарха Белоруссии. Решение вынес Синод Русской православной церкви.