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И.о. ректора Сретенской семинарии стал протоиерей Максим Козлов

17:59, 25 августа 2020
Фото: molitva-info.ru

Священный синод РПЦ назначил исполняющим обязанности ректора Сретенской духовной семинарии протоиерея Максима Козлова.

По словам главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, Козлов займёт должность в одном из ведущих церковных учебных заведений «в дополнение к несомым послушаниям».

Легойда уточнил, что прежний ректор архиепископ Верейский Амвросий назначен на пост главы Тверской митрополии, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что митрополит Минский и Заславский Павел освобождён от должности патриаршего экзарха Белоруссии. Решение вынес Синод Русской православной церкви.

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