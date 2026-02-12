Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 12:14

«Блестящий профессионал»: экс-сенатор о личных качествах адвоката Падвы

Экс-сенатор Александров назвал адвоката Падву блестящим профессионалом

Заслуженный юрист Российской Федерации, адвокат, доктор юридических наук, профессор Алексей Александров на церемонии прощания с адвокатом Генрихом Падвой Заслуженный юрист Российской Федерации, адвокат, доктор юридических наук, профессор Алексей Александров на церемонии прощания с адвокатом Генрихом Падвой Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Адвокат Генрих Падва был очень хорошим человеком и блестящим профессионалом, заявил на церемонии прощания с юристом бывший сенатор Алексей Александров. Он отметил, что Падва прожил долгую жизнь, передает корреспондент NEWS.ru.

Очень хороший человек, добрый, принципиальный, блестящий профессионал, обаятельный, веселый. К счастью, проживший долгую жизнь. Через несколько дней мы бы его поздравляли с днем рождения, 20 февраля. Но вот получилось, что мы с ним встретимся за несколько дней до его дня рождения, — сказал Александров.

О смерти Падвы, который стал инициатором запрета смертной казни в России, ранее сообщил его коллега Максим Пашков. Произошедшее он назвал большим горем. Среди известных клиентов адвоката числится подруга Бориса Пастернака Ольга Ивинская, криминальный авторитет Вячеслав Иваньков («Япончик»), бизнесмен Алишер Усманов и другие.

Член Совета по правам человека при президенте РФ правозащитник Ева Меркачева заявила, что Падва всегда выбирал для работы самые сложные и интересные дела. Она отметила, что его принципом было не тратить жизнь на скучные процессы даже за большие деньги.

