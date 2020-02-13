Бывший министр культуры Мордовии задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте.
Согласно материалам дела, в 2018 году республиканское Министерство культуры, нацполитики, туризма и архивного дела выделило бюджетные деньги на ремонт нескольких объектов в Саранске. При содействии главы ведомства из этих средств было похищено 3,5 млн рублей под видом оплаты работ, в результате чего бюджету региона был причинён ущерб.
Некоторое время назад был задержан один из соучастников этого преступления. В настоящее время он находится под стражей,
Ранее NEWS.ru писал, что суд Петрозаводска арестовал бывшего министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова. Он обвиняется в получении взятки в полтора миллиона рублей.
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