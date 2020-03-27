https://static.news.ru/photo/51a310ea-7036-11ea-8ec5-fa163e074e61_660.jpg Александр Реймер Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Отбывающему наказание за хищение бюджетных средств бывшему директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александру Реймеру отменили условно-досрочное освобождение.

Ранее Центральный районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство осуждённого об УДО. Однако постановление было обжаловано прокуратурой и ФСИН, которая является потерпевшей стороной по уголовному делу.

В настоящее время Реймер провёл в колонии пять лет из назначенных ему восьми. Его также оштрафовали на 800 тысяч рублей. По данным следствия, он и его заместитель Николай Криволапов в 2010–2012 годах похитили из государственной казны бюджетные 1,2 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что Александр Реймер стал бездомным. Прокуратура Москвы выселила его детей из квартиры в московском районе Люблино. Квартира в Люблино была служебной, следовательно, уволенный со службы Реймер претендовать на неё больше не может.