https://static.news.ru/photo/238eba10-654b-11ea-af0f-fa163e074e61_660.jpg Александр Реймер Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Прокуратура Москвы выселяет детей бывшего главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера из квартиры в московском районе Люблино.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Реймер в настоящий момент находится в колонии, отсидев пять лет из назначенных ему восьми, и борется за то, чтобы вступило в силу решение о его условно-досрочном освобождении. Квартира в Люблино была служебной, следовательно, уволенный со службы Реймер претендовать на неё больше не может. Учитывая, что все активы экс-главы ФСИН арестованы, он фактически является бездомным в настоящий момент.

Александра Реймера задержали и поместили под арест в 2015 году по обвинению в мошенничестве на 2,7 млрд рублей при покупке электронных браслетов для заключённых. В 2017 году его осудили на восемь лет. Как передавал NEWS.ru, экс-главу ФСИН освободили по УДО 25 февраля 2020 года, однако это решение было обжаловано и в силу пока так и не вступило.