https://static.news.ru/photo/0f286f1e-50db-11ea-a2fa-fa163e074e61_660.jpg Рэм Храмов Фото: Долгих Оксана/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Бывший депутат Государственной думы и Законодательного собрания Оренбургской области Рэм Храмов умер на 88-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Там отметили, что политик «был представителем поколения, которое создавало мощный промышленный комплекс нашего региона». Храмов всегда занимал активную гражданскую позицию, участвовал в общественно-политической деятельности, а также «заслужил огромное уважение и авторитет среди коллег и широкой общественности», сказано в сообщении.

Губернатор Денис Паслер и правительство региона уже выразили соболезнования родным и близким Храмова.

Храмов дважды избирался депутатом Законодательного собрания области, а в 1999 году стал депутатом Государственной думы, он был членом фракции «Единство».

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