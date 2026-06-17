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17 июня 2026 в 15:30

Экономлю время на лепке котлет: один рулет — 10 порций. «Ленивые рулетики» для большой семьи

Фото: D-NEWS.ru
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Беру фарш, яйцо, сыр и зелень — заворачиваю начинку в мясной рулет, запекаю в фольге и через 30 минут достаю золотистые «рулетные» котлеты. Никакой возни с формовкой, сок остаётся внутри, а корочка получается хрустящей. Получается обалденная вкуснятина: сочная, нежная серединка с тягучей сырной начинкой и румяная мясная оболочка — идеально к пюре или макаронам.

Для приготовления вам понадобится: 700 г мясного фарша (свинина+говядина), 1 яйцо, 100 г твёрдого сыра, пучок укропа, 2 зубчика чеснока, соль, перец. Фарш посолите, поперчите, добавьте пропущенный через пресс чеснок и яйцо, хорошо вымесите. Сыр натрите, зелень мелко порубите, смешайте. На листе фольги распределите фарш прямоугольником толщиной 1 см. Посередине выложите сырно-зелёную начинку. С помощью фольги сверните плотный рулет, закройте края. Запекайте в духовке при 200°C 30 минут. Затем разверните фольгу и запекайте ещё 10 минут до золотистой корочки. Нарежьте порционно и подавайте.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти «рулетные» котлеты. Даже те, кто не любит запечённый фарш, просили добавки. Кстати, вместо укропа можно взять петрушку с базиликом — получится итальянский акцент. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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