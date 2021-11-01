Экономист усомнился, что получится отказаться от мигрантов на стройках

Для отказа от труда мигрантов на стройках в Москве понадобится увеличивать оплату труда и закупать качественное оборудование. Однако это всё равно не гарантирует заинтересованность россиян в такой работе, сообщил экономист Алексей Коренев изданию Lenta.ru.

Мы не такая богатая страна, так что пока всё это не более чем красивая декларация. Ведь даже если повысить заработную плату, не все русские готовы будут пойти на стройку: Москва — это офисный город, а стройка сопряжена с постоянным тяжёлым физическим трудом, — сказал Коренев.

Он добавил, что нужно создавать грамотные инструменты, чтобы заинтересовать рабочих с российским паспортом. А ориентироваться на строителей в США и Швеции, по мнению Коренева, не стоит. В этих странах производство устроено иначе, в России половина работ выполняется с помощью «тачки и лопаты».

Ранее вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что власти готовят план решения кадрового кризиса на стройках. Он включает в себя отказ от использования труда мигрантов и рационализацию труда, позволяющую повысить производительность.