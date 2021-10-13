Экономист рассказал, к чему может привести законопроект о блокировке счетов

Законопроект, разрешающий МВД и ФСБ блокировать банковские счета россиян, подозреваемых в отмывании денег или финансировании терроризма, может привести к росту коррупции в стране, рассказал начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий. Об этом пишет «Радио 1».

Посмотрим на ведомства, которые могут получить право блокировать банковские счета и карты без суда. Прошло всего два года с того момента, когда был арестован небезызвестный Кирилл Черкалин — полковник ФСБ. У него нашли где-то 13 млрд рублей. При этом он занимался деятельностью, связанной именно с банками. Аналогичной деятельностью занимался полковник МВД Захарченко. У него нашли где-то 8,5 млрд рублей. И возникает вопрос, не будут ли использоваться эти блокировки в своекорыстных целях аналогичными полковниками, — аргументировал свою позицию Осадчий.

Экономист выразил обеспокоенность тем, что карты россиян могут блокировать по ошибке, оставляя их без средств к существованию, ведь мало кто сейчас пользуется наличными. Осадчий подчеркнул, что не заметил в законопроекте упоминания о санкциях, предусмотренных за ошибочную блокировку счёта. В тексте ничего не было сказано и о компенсациях тем, кому заблокировали безналичные платежи. Осадчий уверен, что законопроект нуждается в доработке, однако он сомневается, что текст документа действительно будет исправлен надлежащим образом.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с NEWS.ru назвал эту инициативу «чрезвычайщиной». Юрист подчеркнул, что вместо блокировки счетов следовало бы улучшить работу правоохранительных органов.