Экономист назвал способы укрепить здоровье детей Экономист Шаккум посоветовал рожать детей естественным путем для крепкого иммунитета

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Чтобы укрепить здоровье и иммунитет детей в России, матери должны рожать естественным путем при минимальном использовании анестезии, считает политик и экономист Мартин Шаккум. В разговоре с журналом «Компания» он отметил, что таким образом ребенок получает от матери важную микробиоту, а биоритмы новорожденного запускаются правильно.

Интересен пример Израиля, чья медицина считается одной из передовых: большинство женщин там рожают естественным путем. Именно при естественных родах ребенок получает важную микробиоту от матери, у него запускаются правильные биоритмы, — подчеркнул экономист.

По словам политика, ребенка с детства надо приучать много времени проводить на природе — это позволит ему привыкнуть к потенциальным аллергенам. Кроме того, нужно разрешать детям ходить босиком, пробовать что-то на вкус и давать возможность детям изучать мир.

После грудного вскармливания дети должны переходить за так называемый «общий стол», считает Шаккум. По его мнению, следует отказаться от смесей и «стерильного баночного питания». Единственное, в чем взрослые могут помочь ребенку, — это измельчать еду в блендере, считает экономист.

Иммунолог Андрей Продеус ранее рассказал, что стерильность и избегание любых контактов с теми или иными аллергенами увеличивает риск развития аллергии. По его словам, у младенца меньше шансов, что домашняя кошка вызовет симптомы заболевания, если животное появилось в квартире до того, как он родился на свет.