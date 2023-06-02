Соведущий Малышевой рассказал, какие дети реже сталкиваются с аллергией Аллерголог Продеус: стерильность увеличивает риски развития аллергии

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Стерильность и избегание любых контактов с теми или иными аллергенами увеличивает риск развития аллергии, заявил в подкасте NEWS.ru соведущий Елены Малышевой в шоу «Жить здорово», иммунолог Андрей Продеус. В пример он привел ситуацию с аллергией на животных. У младенца меньше шансов, что домашняя кошка вызовет у него симптомы заболевания, если животное появилось в квартире до того, как он родился на свет, а мать до этого находилась в непосредственной близости к четырехлапому.

В несколько раз чаще бывает аллергия у детей, если кошку взяли в дом тогда, когда ребенок уже какое-то время живет — ему года два-три. А если беременность у мамы протекала, когда кошка уже была в доме, тогда эти антигены поступали в организм ребенка, и он рождается, даже будучи потенциальным аллергиком, но у шансов развить аллергию на животного, которое жило в доме, минимально, — рассказал врач.

Это же закономерность, по словам Продеуса, наблюдается и в других аллергиях. Абсолютное исключение аллергенов и стерильность, скорее, вредят человеку, склонному к аллергии, чем помогают.

Стерильность плоха! Ребенок должен познавать мир, встречаться с различными и микробами, и вирусами, и антигенами, когда его иммунитет научиться определять кто свой, а кто чужой, на кого реагировать, на кого не реагировать, — говорит врач.

Также Продеус объяснял, что истинная аллергия отличается от ложной тем, что дает реакцию вне зависимости от того, какое количество аллергена попало в организм. Ложные же аллергические реакции зависят от дозы вещества, попавшего в человека.