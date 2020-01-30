https://static.news.ru/photo/0a0c791e-4373-11ea-8ba2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запланированный на 12-14 февраля экономический форум в Сочи могут отменить или перенести из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госкомпании и федеральном министерстве.

По данным источника в федеральном правительстве, конкретного решения о судьбе форума пока нет. Отмечается, что в ближайшие дни на эту тему пройдёт серия совещаний.

По сведениям второго источника, решение об отмене мероприятия в Сочи уже принято.

Собеседник издания из компании автопрома, которая планировала принять участие в форуме, также слышал об отмене. По его мнению, причины отмены непонятны, поскольку в Сочи никогда не приезжало большой делегации из Китая.

30 января премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть сухопутные границы с Китаем, чтобы исключить распространение эпидемии в Россию. По последним данным, численность заболевших приблизилась к 8 тысячам человек, погибли более 170 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что российские туроператоры потеряют 500–700 миллионов рублей, если продажи туров в страдающий от коронавируса Китай не возобновятся до марта.