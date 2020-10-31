Эколог рассказал о неожиданных плюсах пандемии

https://static.news.ru/photo/027cebc4-1cae-11eb-8699-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавируса неожиданно повлияла на отношение россиян к окружающей среде в лучшую сторону, рассказал директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный Патруль» Роман Пукалов.

По словам эколога, в обществе изменился настрой. Люди устремились за город, стали меньше ездить на машинах и стремятся к удалённой работе, передаёт радио Sputnik.

Очень важно, когда у человека появляется свой маленький кусочек земли, который он обихаживает. Такой человек совершенно по-другому начинает относиться к окружающей природе. Если человек навел порядок на своей земле, то он больше не будет гадить где попало, — сказал Пукалов.

В то же время пандемия нанесла окружающей среде урон. В первую очередь, это связано с возросшим количеством мусора, в который превращаются средства индивидуальной защиты.

Появился огромный объём мусора в виде одноразовых масок, упаковок от санитайзеров и полиэтиленовых упаковок. Негатив от коронавируса тоже есть, но позитива для экологии гораздо больше, — резюмировал эколог.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, комментируя слова лидера США Дональда Трампа о плохой экологии в РФ, рассказал, что данный вопрос — часть национальных планов развития РФ, но ни одна страна не в силах избавиться от экологических проблем, здесь нужно международное сотрудничество.