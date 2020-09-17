Ефремов заявил, что мстить ему могли бы за песню о Росгвардии

https://static.news.ru/photo/86f595a6-f8d0-11ea-bc98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осуждённый на восемь лет за аварию со смертельным исходом в центре столицы актёр Михаил Ефремов в разговоре с журналистами рассказал о своих мыслях по поводу возможной мести властей за его участие в сатирическом проекте «Гражданин поэт».

Сотрудники СМИ поинтересовались у артиста, не рассматривает ли он вариант, при котором ему «подсунули» неквалифицированного адвоката в отместку за прошлую деятельность. Ефремов же заявил, что, как ему рассказывали, «Гражданин поэт» очень любит смотреть президент России Владимир Путин. Второй любимой программой главы государства он назвал КВН.

Однако Ефремов всё же предположил, за что ему могли бы мстить.

Если бы и мстили, то за «росгвардейку» (песня про Росгвардию из «Гражданина поэта» — NEWS.ru), — цитирует актёра MK.

Также осуждённый артист добавил, что больше всего в номерах сатирического проекта «доставалось» бывшему президенту и премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

Ранее Министерство юстиции внесло в региональные отделения адвокатских палат представление о прекращении статуса Эльмана Пашаева, представлявшего интересы осуждённого на восемь лет за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова.

Как передавал NEWS.ru, актёр заявил, что сожалеет о случившемся, но уже ничего не может изменить, так как у всех своя судьба.