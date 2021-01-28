Ефремов ударился в «ударный труд», чтобы скостить себе срок

https://static.news.ru/photo/bad6da26-61f6-11eb-8536-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Михаил Ефремов старается ударным трудом добиться сокращения срока заключения в колонии. Актёр работает в пошивочном цеху и применяет всё своё усердие.

Адвокаты Ефремова подготовили кассационную жалобу на приговор, артист уже подписал её. Заседание по ходатайству актёра может быть проведено с его участием, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Ефремова Петра Хархорина.

Подробности жалобы неизвестны, но адвокат отметил, что там оценивается сложившаяся ситуация и суровость наказание за преступление, которое произошло по неосторожности. Юрист напомнил, что даже за умышленное убийство суды зачастую выносят более мягкие приговоры. Ефремов просит суд о смягчении срока.

Актёр также извинился за своё поведение в суде и оскорбления потерпевшей стороны и их адвоката. Хархорин отметил, что сейчас актёр ведёт себя «образцово-показательно» и ни разу не получил нарекания со стороны администрации колонии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в колонии Ефремов работает за швейной машинкой. Его задачей является вшивание молний в одежду. Сам он позитивно отнёсся к своей новой деятельности.