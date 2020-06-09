Ефремов потребовал срочную госпитализацию

https://static.news.ru/photo/1c8ce002-aa3d-11ea-a332-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К артисту Михаилу Ефремову, устроившему накануне смертельное ДТП, приехала бригада скорой помощи. Виновник аварии уверен в необходимости срочной госпитализации из-за крайне тяжёлого состояния.

Как сообщает Telegram-канал «112», по версии Ефремова и его родственников, артист находится в тяжёлом состоянии «без сознания». Врачи скорой помощи считают, что Михаил притворяется и угрозы для его жизни нет. Во время приезда бригады Ефремов находился в сознании, однако родственники утверждают, что ранее у него был обморок. Артисту отказали в госпитализации. По некоторым данным, была вызвана психиатрическая бригада.

Как писал NEWS.ru, адвокат Михаила Ефремова Вадим Яловицкий опроверг сообщения СМИ о том, что актёр признал свою вину в ДТП в центре Москвы.

Следователи ГУМВД по Москве должны определить меру пресечения для Михаила Ефремова после допроса. Актёр в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП, в результате которого водитель фургона, в который он врезался, скончался. Дело на Михаила Ефремова, возбуждённое по факту спровоцированной им аварии, переквалифицировано на более тяжкую статью. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.