Ефремов о ДТП: «Мораль проста — пить надо меньше»

https://static.news.ru/photo/d6eaf45e-bb57-11ea-b52e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый на 8 лет колонии за смертельное ДТП, заявил, что сожалеет о случившемся, но уже ничего не может изменить, так как у всех своя судьба.

Артист написал письмо журналисту RT, в котором ответил на несколько вопросов.

Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба, — отметил виновник аварии.

По его словам, он до сих пор не помнит, что произошло в тот день. Но он вынес мораль из произошедшего.

Так что мораль проста — пить надо меньше, — признался актёр.

Кроме того, Ефремов оценил работу своего адвоката Эльмана Пашаева.

По поводу Эльмана. Он просто не очень понял, что это дело резонансное, а может, наоборот, очень понял. Но, короче, ничего и, к сожалению, никого не вернёшь. Это, конечно, ужасно, — заключил артист.

Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

Ранее Министерство юстиции внесло в региональные отделения адвокатских палат представление о прекращении статуса Эльмана Пашаева, представлявшего интересы осуждённого на восемь лет за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова.

Как писал NEWS.ru, ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала, чем полезным может заняться артист Михаил Ефремов во время своего заключения. Омбудсмен сообщила, что актёр может обучать молодых заключённых литературе. Она пояснила, что это поможет им сдать ЕГЭ. Администрация СИЗО пообещала решить вопрос с возможностью организации лекций.