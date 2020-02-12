https://static.news.ru/photo/655b6f88-4d90-11ea-b1a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Таможенную пошлину за ввоз незарегистрированных в России дорогостоящих лекарств необходимо отменить. С таким предложением к правительству выступила группа депутатов Государственной думы от «Единой России».

Как пояснила замсекретаря генсовета партии Ольга Баталина, сейчас родственники пациентов или благотворительные фонды уплачивают 15% от суммы медпрепарата, превышающего по стоимости €200. Однако зачастую такие лекарства стоят существенно дороже, их цена может составлять несколько тысяч евро.

Это ненормальная ситуация, и её необходимо исправить, — цитирует Баталину пресс-служба партии.

Она уточнила, что официальное обращение будет направлено председателю правительства Михаилу Мишустину.

Окончательное решение примет Евразийская экономическая комиссия. До этого целый ряд решений должны принять органы исполнительной власти России. По словам Баталиной, представители Минздрава и Минпромторга уже выразили готовность запустить процесс отмены пошлины.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мишустин поручил до 13 февраля разработать порядок ввоза в Россию незарегистрированных препаратов для лечения тяжёлых заболеваний, чтобы не повторилась ситуация с нехваткой «Фризиума».