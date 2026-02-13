Зимняя Олимпиада — 2026
Едим горячей и холодной на бутерброд: домашняя колбаса в духовке — невероятно вкусно, без химии и добавок

Ароматная, сочная, без лишних добавок — эту домашнюю колбасу хочется готовить снова и снова. Режется идеально, вкусная и горячей, и холодной, а на бутербродах просто исчезает со стола. Самое приятное — никаких кишок и сложностей, всё делается дома за пару шагов. Получается плотная, мясная, с ярким чесночным ароматом и натуральным вкусом. Отличная альтернатива магазинной колбасе — вы точно знаете, что внутри.

Ингредиенты: мякоть свинины — 1 кг, куриное филе — 700–800 г, сало — 200 г, яйца — 3 шт., чеснок — 6 зубчиков, крахмал — 3–4 ст. л., соль — 1,5 ч. л., чёрный перец — по вкусу, специи — по желанию.

Приготовление: мясо и сало нарежьте мелкими кубиками. Яйца взбейте с солью, перцем и специями, добавьте тёртый чеснок и постепенно вмешайте крахмал, чтобы масса стала однородной. Соедините мясо с яичной смесью и тщательно вымешайте фарш. Выложите его на фольгу в форме колбаски, плотно заверните, закручивая края «конфеткой». Переложите заготовки на противень и запекайте при 190 °C около 1 часа или при 100 °C 2–2,5 часа. Дайте колбасе немного остыть, нарежьте — и подавайте к столу.

Ранее мы делились рецептом соуса-подливы из фарша и сливок ко всему на свете. К макаронам, пюре и гречке — невероятно вкусный и густой.

