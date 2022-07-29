«Еда — и точка» направила претензию преемнику «Макдоналдса» в России «Еда — и точка» предложила преемнику «Макдоналдса» в России переговоры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сеть ресторанов быстрого питания «Еда — и точка» из Владивостока, которая является правообладателем одноименного товарного знака, предложила преемнику «Макдоналдса» в России выйти на переговоры. В приморской сети считают, что преемник, с 12 июня работающий под брендом «Вкусно — и точка», должен скорректировать название до 8 августа, сообщают «Ведомости».

Издание отмечает, что в противном случае правообладатель товарного знака с Дальнего Востока готов решать спор в судебном порядке.

О намерении судиться с преемником «Макдоналдса» в России руководитель приморской сети Сергей Понкратов заявил еще 15 июня. Тогда он также хотел решить вопрос по изменению названия «Вкусно — и точка» через переговоры, указывая, что жители Владивостока «отмечают сходство названий».

Ранее стало известно, что владивостокская сеть искала грамотного юриста. Понкратов уверял, что у сети нет цели попытаться наложить на кого-то штраф и заработать денег. В Приморье просто хотят отстоять свое имя, поэтому требования сети «Еда — и точка» не связаны с финансовой составляющей, добавил он.