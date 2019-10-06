https://static.news.ru/photo/98bc5f92-e84e-11e9-85de-fa163e074e61_660.jpg Владимир Джабаров Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил соболезнования в связи со смертью сенатора от исполнительной власти Ростовской области Евгения Бушмина.

Умер Евгений Викторович Бушмин! Очень горько! Светлая ему память, — написал политик в Twitter.

По его словам, Бушмин был настоящим патриотом и просто замечательным человеком.

Умер Евгений Викторович Бушмин!!! Замечательный человек, патриот России, вице-спикер Совета Федерации. Очень горько!! Светлая ему память!!! — Владимир Джабаров (@VDzhabarov) 6 октября 2019 г.

Вице-спикер Совета Федерации скончался после продолжительной борьбы с заболеванием на 62-м году жизни. Похороны пройдут 8 октября.

Бушмин в Совфеде был куратором вопросов бюджета, финансовых рынков, экономического блока. С 1998 по 2001 год он занимал пост заместителя главы Министерства финансов России.

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