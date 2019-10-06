Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил соболезнования в связи со смертью сенатора от исполнительной власти Ростовской области Евгения Бушмина.
Умер Евгений Викторович Бушмин! Очень горько! Светлая ему память, — написал политик в Twitter.
По его словам, Бушмин был настоящим патриотом и просто замечательным человеком.
Умер Евгений Викторович Бушмин!!! Замечательный человек, патриот России, вице-спикер Совета Федерации. Очень горько!! Светлая ему память!!!— Владимир Джабаров (@VDzhabarov)
6 октября 2019 г.
Вице-спикер Совета Федерации скончался после продолжительной борьбы с заболеванием на 62-м году жизни. Похороны пройдут 8 октября.
Бушмин в Совфеде был куратором вопросов бюджета, финансовых рынков, экономического блока. С 1998 по 2001 год он занимал пост заместителя главы Министерства финансов России.
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