Юрий Мешков, бывший в 90-х годах первым и единственным президентом Крыма, похоронен на кладбище «Абдал» в Симферополе.
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Юрий Мешков был избран президентом Крыма в феврале 1994 года. Он руководил регионом до отмены действовавшей в республике конституции Верховной радой Украины весной 1995 года.
В начале сентября, как сообщал News.ru, Мешков перенёс инсульт, находясь на отдыхе в Турции. Бывшего президента транспортировали в Москву, однако несмотря на все усилия российских медиков, 29 сентября он скончался.
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