https://static.news.ru/photo/126d7d2e-e51d-11e9-88ba-fa163e074e61_660.jpg Юрий Мешков Фото: Анатолий Морковкин/ТАСС

Юрий Мешков, бывший в 90-х годах первым и единственным президентом Крыма, похоронен на кладбище «Абдал» в Симферополе.

Как передаёт « Интерфакс », в прощании с Мешковым приняли участие около 50 человек. Депутат крымского парламента в 1994–1998 годах Вадим Мордашов уточнил, что собрались в основном «соратники и родственники». В числе прочих на похороны прибыл Леонид Грач, председатель Верховного совета Автономной Республики Крым в 1998–2002 годах. Экс-лидера похоронили рядом с могилой его супруги.

Юрий Мешков был избран президентом Крыма в феврале 1994 года. Он руководил регионом до отмены действовавшей в республике конституции Верховной радой Украины весной 1995 года.

В начале сентября, как сообщал News.ru, Мешков перенёс инсульт, находясь на отдыхе в Турции. Бывшего президента транспортировали в Москву, однако несмотря на все усилия российских медиков, 29 сентября он скончался.