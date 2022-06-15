Дым отечества: есть ли «украинский след» в ЧП на заводах и транспорте Член Совета по обороне предложил повнимательнее присмотреться к украинским беженцам, предполагая в их числе большой процент «недоброжелателей»

Фото: Максим Школьников/РИА Новости

За последние два месяца в России произошло несколько резонансных ЧП, в том числе с человеческими жертвами, на промышленных объектах и железных дорогах, которые заставили некоторых искать в них «киевский след». По некоторым предположениям, взрыв на пороховом заводе в Перми, уничтоженное огнём НИИ Минобороны в Твери или сожжённый химзавод под Нижним Новгородом, где некогда производили химоружие, а также несколько инцидентов на железных дорогах — это всё ответ украинских спецподразделений или агентуры СБУ на проводимую Москвой спецоперацию. Эксперты NEWS.ru считают, что не стоит выстраивать конспирологию в информационном вакууме. Однако нельзя не замечать некоторой тенденциозности этих событий, которые на фоне происходящего в стране дополнительно нервируют население.

Версии и диверсии

В результате пожаров и взрывов на российских предприятиях, в той или иной степени связанных с военно-промышленным комплексом, за последние месяцы погибли и пострадали десятки людей. Так, за полтора месяца из-за ЧП была дезорганизована работа как минимум пяти российских заводов, погибли 25 человек.

Так, 21 апреля пожар случился на территории Второго Центрального НИИ Минобороны в Твери, который, в частности, занимался разработкой бортового вооружения для многоцелевого истребителя Су-27 и стратегического бомбардировщика Ту-160, а также аппаратуры для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Здание института выгорело полностью, погибли 22 человека, ещё 13 сотрудников были госпитализированы. По одной из версий, причиной возгорания могла стать аварийная работа электросети. СК завёл по факту инцидента уголовное дело.

Через девять дней, 1 мая, загорелся Пермский пороховой завод (который за последние годы вспыхивал уже неоднократно), где выпускают заряды для РСЗО «Град» и «Смерч», а также комплексов ПВО, стартово-разгонные ступени крылатых ракет морского базирования, заряды для подвесных авиационных ракет и порох для стрелкового оружия. Пожар охватил 500 квадратных метров, один из корпусов предприятия взлетел на воздух, в результате три человека погибли.

Фото: Максим Школьников/РИА Новости Сотрудники пожарной службы у здания Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери, где произошел пожар

Ещё спустя несколько дней, 4 мая, пожар возник на заводе «Капролактам» в городе Дзержинске Нижегородской области. Во времена СССР это было секретное военное предприятие, где выпускали боевые отравляющие вещества. Огонь вспыхнул в цистерне с химикатами, а затем перекинулся на площадь 2500 квадратных метров, в тушении возгорания принимал участие пожарный поезд. На этот раз никто не погиб и не пострадал.

Небольшое по сравнению с предыдущими инцидентами ЧП случилось 21 мая на трансформаторной подстанции Центрального аэродинамического института (ЦАГИ) в городе Жуковском Московской области — крупнейшего в РФ научного центра авиационной и ракетно-космической отрасли. Это учреждение, в частности, участвовало в создании систем управления для истребителей Су-27 и Миг-29, а также в проектировании новейшей ракеты-носителя «Ангара». Пожар на территории ЦАГИ достиг 30 квадратных метров, никто не пострадал. Причиной ЧП, по официальной версии, стало нарушение техники безопасности при выполнении сварочных работ.

Ещё одно ЧП случилось днём 8 июня в подмосковном Сергиевом Посаде — там вспыхнул склад Загорского оптико-механического завода, который занимается производством приборов ночного видения, авиационных прицелов, тепловизоров, установок обнаружения лазерного типа, оптических наблюдательных приборов, биноклей и радиационных дозиметров. Пожар начался в корпусе рядом с административным зданием, достигнув площади 700 квадратных метров. Потушили возгорание только в ночь на 9 июня, никто не пострадал.

Помимо этого, последние месяцы случались инциденты на железных дорогах, о которых в соцсетях распространялись различные слухи, в том числе связанные с происходящим на Украине. Например, 11 июня в Красноярском крае сошли с рельсов и опрокинулись 24 вагонов товарного поезда, гружённые лесом и концентратом свинца. СК завёл уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба). Аналогичное дело возбудили в Оренбургской области после схода с рельсов 13 марта пассажирского поезда № 137 Оренбург — Москва с переворачиванием двухэтажных вагонов.

Эта новость выглядит загадочно на фоне событий в соседней Белоруссии, где, по сообщению российских госСМИ, после начала спецоперации на Украине началась так называемая рельсовая война — активное препятствование перевозке по железным дорогам военных грузов из России. В результате серии диверсий неизвестные повреждали транспортную инфраструктуру, в том числе, по данным официального Минска, поджигали релейные шкафы сигнальной установки и устраивали замыкания рельсов. В связи с этим белорусские силовики даже заводили уголовное дело по статье «Терроризм».

Фото: Lidia Maria Veles/NEWS.ru

По неподтверждённой информации, которую распространил Telegram-канал «Сообщество железнодорожников Беларуси», некие диверсанты якобы действуют и на территории РФ. В частности, ещё в апреле сообщалось, что неизвестные привели в негодность путевую инфраструктуру в Брянской, Орловской, Смоленской и Курской областях. Пока подтверждений или опровержений этой информации нет, обращают на себя внимание сообщения официальных российских структур. Так, в конце апреля стало известно, что ФСБ в Белгородской области «при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры» региона задержала «сторонников украинских националистов». Они, по утверждению силовиков, планировали повредить железнодорожные пути, по которым передвигаются военные эшелоны.

Помимо этого, в ряде изданий и Telegram-каналов публиковались сведения о некоей «Боевой организации анархо-коммунистов», которой заинтересовались в ФСБ. Эта структура якобы взяла на себя ответственность за акт диверсии на участке железной дороги под Сергиевом Посадом в Подмосковье, разобрав рельсовый стык на подъезде к военному объекту. Однако официальных подтверждений данной информации нет.

«Стоит один раз хрюкнуть...»

Комментируя NEWS.ru приведённые выше происшествия на заводах и железных дорогах, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов отметил, что сводить их к общему знаменателю неправильно. Особенно, когда нет достоверной информации, а общество находится в состоянии повышенной «психологической турбулентности» и податливо конспирологическим умозаключениям.

Когда возникает такая непростая политическая и военная ситуация, многие вещи мы очень часто пытаемся увязать с тем, что происходит где-то далеко. Но пока мы не имеем на руках убедительных доказательств того, что это именно умышленные действия и осознанные диверсии, говорить об этом не приходится. Я не сторонник конспирологических версий, потому что стоит один раз хрюкнуть — и тут же начнут повторять это без особой мотивации. Надо в каждой ситуации разбираться отдельно, потому что бывают полосы неудач, когда где-то что-то загорается, тонет и затапливается. Александр Михайлов генерал-майор запаса ФСБ и член Совета по внешней и оборонной политике РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом отставной генерал ФСБ считает нелишним повышение «личной бдительности» и «ужесточение контрразведывательного режима», потому что «на территорию РФ приехало большое количество, прямо скажу, недоброжелателей в потоке беженцев». Эти люди, по мнению Александра Михайлова, «не обязательно могут быть по факту связанными со специальными службами, но у некоторых может присутствовать маргинальная ненависть».

Если по 20 тысяч человек в день пересекают границу, то, конечно, среди них может быть кто угодно. Нужно вводить не в прямом смысле слова, но тем не мене режим повышенной готовности всех правоохранительных органов и специальных служб, потому что в нынешней ситуации может быть многое из того, что мы даже не предполагаем, — резюмировал Михайлов.

Другой эксперт NEWS.ru — журналист и автор книжной трилогии о терроризме в современной России («Кинжалы и гранатометы», «Хребты безвременья» и «Джихад на севере») Денис Колчин полагает, что «причинами перечисленных ЧП, скорее, являются какие-то технические факторы либо суммы факторов, не связанных с умыслом, либо чье-то раздолбайство». Говоря о задержанных в России предполагаемых диверсантах, которых нередко связывают с украинскими спецслужбами, Колчин подчеркнул, что тут сложно делать однозначные выводы.

Как правило, такую информацию трудно проверить. Впрочем, подобная ситуация в последние годы уже является традиционной — ранее то и дело появлялись сообщения о задержанных террористах, но при этом без деталей, что вызывало справедливый скепсис, — отметил Колчин.

Стоит напомнить, что помимо упомянутой истории с диверсиями на железных дорогах в Белгородской области, о готовящихся или уже совершённых преступлениях, якобы связанных с Украиной, в апреле и мае неоднократно сообщали в ФСБ. Так, 18 мая спецслужба сообщала о совместном с МВД задержании россиянина из числа «сторонников украинских нацистов», который, по версии следствия, был причастен «к повреждению двух опор ЛЭП, повлекшему временное отключение электроэнергии на линии электропередачи в Кемеровской области». 12 мая контрразведка объявила о поимке жителя Курска, который, по утверждению силовиков, «по согласованию со специальными службами Украины» собирался устроить «взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры» родного города «с массовым скоплением людей с целью дестабилизации деятельности органов власти и воздействия таким образом на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ещё один пример — пресс-релиз ФСБ от 11 мая о задержании россиянина, который в преддверии Дня победы собирался устроить теракт «в отношении военнослужащих одной из воинских частей Министерства обороны РФ», а затем «планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ». В конце апреля спецслужба объявила о задержании бывшего украинского морпеха в Крыму, который якобы по указанию бойцов полка «Азов» готовил взрыв и поджог «в одном из торгово-развлекательных центров г. Симферополя» (по данным «Коммерсанта» им оказался житель Евпатории, обливший здание администрации города жёлтой и синей краской).

В свою очередь Денис Колчин обратил внимание на «феномен поджога военкоматов». По состоянию на середину июня известно о не менее 17 таких случаях (в подмосковных Луховицах, Балашихе и Щёлково, Воронеже, Омске, Нижневартовске, Череповце, Волгограде, Симферополе, Владивостоке, а также в населённых пунктах Свердловской, Ивановской, Ростовской, Тульской и Рязанской областей, Мордовии и Удмуртии), плюс одна история с обстрелом призывного пункта в Иркутской области. Похожие поджоги имели место в Комсомольске-на-Амуре, где неизвестные атаковали здание Росгвардии, и селе Пушкино в Крыму, где загорелась местная администрация.

О массовости тут говорить нельзя. Согласно имеющейся информации, некоторые из них, например в Подмосковье, совершил один человек. Но как форма крайней реакции они, безусловно, должны быть учтены. Кроме того, в связи с продолжением боевых действий наверняка ещё будут какие-то инциденты в приграничных Белгородской, Курской и Брянской областях — обстрелы или работа ДРГ (диверсионно-разведывательных групп. — NEWS.ru). Чего-то ещё похожего вряд ли стоит ожидать, — спрогнозировал Колчин.

Собеседник NEWS.ru добавил, что «сейчас не 2000-е и даже не первая половина 2010-х, когда ичкерийское подполье, а затем „Имарат Кавказ“ (Верховным судом РФ признана террористической организацией, её деятельность на территории РФ запрещена) масштабно и регулярно кошмарили российское общество и государство».