Трое человек погибли при пожаре на Пермском пороховом заводе Число погибших при пожаре на Пермском пороховом заводе возросло до трёх

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате пожара на крупном Пермском пороховом заводе погибли трое человек, все они оказались работавшими на оборонном предприятии женщинами, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав. Одна сотрудница завода погибла на месте происшествия, двоих доставили в больницу, но одна из них впоследствии скончалась.

Последняя пострадавшая тоже скончалась, сегодня, — заявили в ведомстве.

По данным Госинспекции труда Пермского края, пожар разгорелся на территории ФКП «Пермский пороховой завод» около 20:00 1 мая. Уточняется, что на участке № 12 производства «Пластмассы» загорелась продукция. В результате возгорания одна женщина погибла на месте, ещё двоих госпитализировали.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что у пострадавших были ожоги 99% тела. Пока официальной версии причин произошедшего нет. В обстоятельствах ЧП разбираются компетентные органы.

На заводе изготавливаются заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», комплексам ПВО, стартово-разгонные ступени крылатых ракет морского базирования, заряды к системам ближнего боя и артиллерийского выстрела из танков и самоходных установок, стрелковое оружие, а также лакокрасочные и отделочные материалы и полиуретаны.

1 мая произошло возгорание на одном из объектов Министерства обороны России под Белгородом. Пожар разгорелся на территории Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа. В результате происшествия пострадал один местный житель. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, он получил лёгкое ранение и его жизни ничего не угрожает.

При этом семь домов получили повреждения различной степени. Глава региона заверил, что средства на их восстановление есть в полном объёме, поэтому к ремонту можно будет приступить в ближайшее время. Пожар удалось локализовать только к вечеру.